Казус стався з тренером "Голосу країни" Тіною Кароль

Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці артистки в Instagram, передає Politeka.net.

Видно, що під час "вокальних боїв" між співаком Микитою Ломакіним і дитячим композитором з Казахстану Сауле Жумабековой Тіна Кароль спіткнулася і впала, налякавши своїх підопічних.

"Загадай бажання, зірка впала», - сказала артистка, коли встала.

Така поведінка захопило її шанувальників.

"Омайгаш! Зачепилася, так зачепилася! Але, встала, посміхнулася і пішла! Справжня королева", - пишуть в мережі.

Відзначимо, під час нового випуску «Голосу країни», що вийшов на екрани 21 березня, Микита Ломакін і Сауле Жумабекова виконали світовий хіт The Weeknd "Earned It". За підсумком якої Кароль вибрала Ломакіна.

У мережі таке рішення Тіни бурхливо обговорюють. Багато хто вважає, що вона зробила помилку, віддавши перевагу вже відбувся артисту і "поховавши" розкішний голос дівчини з Казахстану.

Як відомо, Ломакін є екс-бойфрендом співачки Мішель Андраде.

Вони познайомилися в 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. Вони почали відносини, коли Андраде було 17 років і зустрічалися п'ять років.

Ломакін раніше заявляв, що причиною їх розставання з Андраде стала її надмірна ревнощі і його незрілість.

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