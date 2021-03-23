Відомий російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, зізнався, де він зараз

Як передає Politeka.net, про це Галкін розповів на своїй сторінці в Instagram. Напередодні артист відправився на гастролі, залишивши дружину з дітьми вдома. Після майже року затишшя, коли через карантин не було концертів, у артиста зараз почалося зовсім інше активне життя.

"Спасибі за вчорашній приголомшливий прийом на концерті!» - написав шоумен.

Галкін показав відео, як він без зайвої одеди виходить на балкон з чашкою кави в руці.

При цьому на самому балконі лежать величезні замети снігу.

"Люди, я на курорті. Ви запитаєте, де цей курорт з таким прекрасним білим снігом, яскравим сонцем. Це кращі курорти Росії. В даному випадку я в Нижньому Новгороді», - говорить артист у відео.

Кадри сколихнули користувачів мережі.

"Це несподівано було зараз😂 Нижній Новгород той ще курорт 😂 зате на сонці +40 напевно", "А що штани то не надів?", "Максим молодець, ти завжди піднімаєш настрій", "Ти гарний, коли голий, але я тепер переживаю, що захворієш", "яка позитивна людина. Аллі і його дітям пощастило", "Вау, які ніжки", "Ого, вогонь", - пишуть в коментарях.

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