Відомий російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, зізнався, де він зараз
Як передає Politeka.net, про це Галкін розповів на своїй сторінці в Instagram. Напередодні артист відправився на гастролі, залишивши дружину з дітьми вдома. Після майже року затишшя, коли через карантин не було концертів, у артиста зараз почалося зовсім інше активне життя.
"Спасибі за вчорашній приголомшливий прийом на концерті!» - написав шоумен.
Галкін показав відео, як він без зайвої одеди виходить на балкон з чашкою кави в руці.
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При цьому на самому балконі лежать величезні замети снігу.
"Люди, я на курорті. Ви запитаєте, де цей курорт з таким прекрасним білим снігом, яскравим сонцем. Це кращі курорти Росії. В даному випадку я в Нижньому Новгороді», - говорить артист у відео.
Кадри сколихнули користувачів мережі.
"Це несподівано було зараз😂 Нижній Новгород той ще курорт 😂 зате на сонці +40 напевно", "А що штани то не надів?", "Максим молодець, ти завжди піднімаєш настрій", "Ти гарний, коли голий, але я тепер переживаю, що захворієш", "яка позитивна людина. Аллі і його дітям пощастило", "Вау, які ніжки", "Ого, вогонь", - пишуть в коментарях.
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