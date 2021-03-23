Відоме реаліті-шоу на СТБ "Холостяк" продовжує тримати в напрузі глядачів, як стало відомо, одна з учасниць сама пішла з проєкту

Як пише Politeka.net, одна з учасниць не витримала перебування разом з претендентками на руку і серце Михайла Заливако і пішла з проєкту. Нею стала актриса фільмів для дорослих "Адель Асанті", Настя.

У третьому випуску головний герой попрощався з великою кількістю дівчат, проте одна з дівчат залишила шоу самостійно. Настя раніше знімалася у фільмах для дорослих і прийшла знайти щастя в проєкті.

Однак дівчина не розрахувала, що обстановка на проєкті може бути такою "токсичною". Учасниці "будинку в лісі" влаштували справжнє цькування Насті. Дівчина вирішила, що покинути шоу буде найкращим рішенням. На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, чому покинула реаліті"Холостяк-11".

Йдучи, Настя заявила, що не може в такій обстановці ні боротися за чоловіка, ні перебувати. "Боротися за чоловіка в такій обстановці я не можу. І залишатися в такому колективі я теж не хочу", - заявила актриса.

Окремий пост дівчина присвятила своєму відходу з проєкту: "Я залишаюся звичайною людиною, але мене більше так не сприймають ! У моєму житті відбулися великі зміни, я пізнала себе🙏❤️, а ось Михайлу я бажаю знайти любов на проєкті, ваша Настя🙏❤️".

Глядачі підтримали дівчину, яка серед усіх учасниць здавалася їм однією з найбільш адекватних.

"Шкода, хороша дівчина!", "Вона надто хороша для цього кодла", "Настя молодець. У тому котлі жити, себе не поважати!", "Міша красиво провів. Вона б там не вижила...", "Класна дівчинка🔥. Шкода що пішла, найкрасивіша, і добра❤️", "Шкода, пішла адекватна учасниця😢 ✨", "харизматична дуже. Цікаво було б за нею далі спостерігати в шоу)", "Перша і єдина яка сказала "піду" і пішла. Відповіла за свої слова. Красуня" - написали шанувальники.

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