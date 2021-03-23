Несподіване примирення популярної співачки Ані Лорак з її колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу викликало багато питань

Тема можливого возз'єднання 42-річної зірки з колишнім чоловіком, який за чутками їй зраджував, викликала бурхливу дискусію на одній з Instagram-сторінок, присвячених новинам шоу-бізнесу.

"Багато хто вважає, що 42-річна Ані Лорак могла повернутися до колишнього чоловіка, який її кинув, і навіть таємно вийти за нього заміж. На це користувачів мережі наштовхнув той факт, що артистка стала носити кільце на безіменному пальці", - йдеться в публікації.

Однак, ще більш вагомим "доказом" стала спільна поява Лорак і Налчаджіоглу на вечірці у Філіпа Кіркорова. Вони потрапили в об'єктиви камер, йдучи під ручку по сходах і радісно посміхаючись.

У пості також поділилися спільним фото Лорак і Налчаджіоглу, на якому красуня притискається до бізнесмена. Втім, в коментарях помітили, що знімок старий – йому вже чотири роки.

У мережі бурхливо обговорюють відносини колишнього подружжя.

"Без нас розберуться", "Наставить роги знову!!! І правильно зробить", "треба вміти прощати, тим більше якщо є дитина", "виглядають разом органічно", "а як же Сергій Лазарєв?", "Начебто не дура", "Фуууууу!!! Навіть огидно дивитися на них, ні тобі гордості, ні себе кохану любити, тільки поманив і стрибнула відразу", - пишуть люди.

Нагадаємо, що розлад в сім'ї Мурата і Ані почався в липні 2018 року, коли в мережі з'явилася інформація про те, що турецький бізнесмен зраджує дружині з молодою киянкою. Після довгих обговорень цього скандалу в суспільстві пара оголосила про розлучення.

Нагадаємо, Ані Лорак помирилася з екс-чоловіком Муратом, нові кадри сімейної ідилії: "І не розлучалися...".

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