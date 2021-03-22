Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, озадачила внешним видом перед съемками

Известная исполнительница публикует в Инстаграм в основном обработанные и готовые после съемок фото, которые тщательно отретушированы и откорректированы фильтрами. Поэтому под кадрами Лорак очень часто поклонники поднимают тему ее внешности, которая, по их словам, очень изменилась.

Многие, кто уже увидели последние кадры звезды, уверяют, что Ани Лорак сама на себя не похожа, и открыто говорят про пластику лица. Уже ни для кого не секрет, что звезда увеличила губы, регулярно посещает косметолога и увлечена спортом, чтобы всегда быть в форме. Тем не менее, открытой остается тема остального вмешательства во внешность артистки.

В разделе Стори не так давно Каролина опубликовала небольшой ролик, в котором засветила свое «новое» лицо. Позируя во время сборов перед выступлением, звезда покачала головой на камеру, показывая новый лук, а также то, как за ней ухаживают визажисты.

Отметим, пользователи сети начали говорить про нити для подтяжки лица, другие — про удаление комков Биша и филлеры, а смена причесок звезды якобы призвана перетянуть на себя внимания от последствий операций. Новые фото действительно отличаются от фото, сделанных пару месяцев назад.

Также у себя в Инстаграм певица опубликовала очень теплое уютное фото. Каролина сидела на диванчике закутавшись в удлиненный пиджак. Певица была при параде: ее волосы ровно спадали на плечи, а на лице красовался яркий макияж. В руках у звезды была книжка.

«Очень хотелось бы прочитать вашу книгу», «Мы до сих пор вашу ждём», «Каролина, вы стали другая, это лицо.. уже и не узнать», «Каролина, переверни книгу🤣🤣», «Какая вы уютная, было бы так здорово если бы вы написали книгу, вы такая мудрая и позитивная девушка, очень бы хотелось почитать ваши мысли», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак подогрела слухи о тайной свадьбе, засветив обручальное кольцо: "Любимая девочка! Счастья и...".

Также Politeka писала, что томная Лорак распахнула рубашку, взбудоражив прозрачным кружевом: «Каролина, ну нельзя так!».