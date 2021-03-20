Украинская певица Ани Лорак показала себя в гримерке перед зеркалом с довольно смелого ракурса

Звезда все чаще делится с поклонниками кадрами, отснятыми перед концертом в гримерке. При этом Каролина старается максимально заинтриговать образом, чтобы поддерживать репутацию. В целом, поскольку певица следует определенному типу своего образа, все ее костюмы очень похожи.

Так, в этот раз Каролина блистала перед выступлением в мини-комбинезоне переливающегося золотистого цвета. Перед зеркалом Каролина устроила пикантные танцы, соблазнительно выгибаясь в довольно массивной обуви на устойчивом каблуке.

Отметим, ради такой фигуры Лорак много времени уделяет себе и тренируется в зале.

«Каждое утро я начинаю с простой тренировки: обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на «рабочий лад». Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем – руки и бедра. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз. Пресс – 40-50 раз. Прыжки. Отжимания от пола – 20 раз

Если у вас совсем нет на это времени, не забывайте о планке, это займет 3-5 минут в день. ⠀

После тренировки — контрастный душ. Затем – лёгкий завтрак. Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе», - раскрывала раньше Каролина свои секреты красоты.

Также Ани Лорак ранее, когда ездила заграницу, устроила прогулку по старому городу, где попробовала турецкую лепешку, далее она побывала на рынке и побаловала себя местными сладостями, а также выпила фирменный кофе в кафе за столиком.

" Это видео очень подняло настроение! 😻", "Так нравится это видео! 😻 Ну и движения. Заряд настроения обеспечен на целый день, спасибо огромное", "Какие губы, как же она улыбается..." "Вы как солнышко, прям сливаетесь с ним☺️🌞 Такая же солнечная, радостная, яркая вы!!!! ❤️", - высказались фанаты.

Напомним, что Лорак после примирения с экс-мужем Муратом поделилась своим счастьем: "Опять обручалку надела".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак подогрела слухи о тайной свадьбе, засветив обручальное кольцо: "Любимая девочка! Счастья и...".

Также Politeka писала, что томная Лорак распахнула рубашку, взбудоражив прозрачным кружевом: «Каролина, ну нельзя так!».