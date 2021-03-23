Неожиданное примирение популярной певицы Ани Лорак с ее бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу вызвало много вопросов

Тема возможного воссоединения 42-летней звезды с бывшим мужем, который по слухам ей изменял, вызвала бурную дискуссию на одной из Инстаграм-страниц, посвященных новостям шоу-бизнеса.

«Многие считают, что 42-летняя Ани Лорак могла вернуться к бывшему мужу, который ее бросил, и даже тайно выйти за него замуж. На это пользователей сети натолкнул тот факт, что артистка стала носить кольцо на безымянном пальце», - говорится в публикации.

Однако, еще более весомым «доказательством» стало совместное появление Лорак и Налчаджиоглу на вечеринке у Филиппа Киркорова. Они попали в объективы камер, идя под ручку по лестнице и довольно улыбаясь.

В посте также поделились совместным фото Лорак и Налчаджиоглу, на котором красотка прижимается к бизнесмену. Впрочем, в комментариях заметили, что снимок старый – ему уже четыре года.

В сети бурно обсуждают отношения бывших супругов.

«Без нас разберутся», «Наставит рога опять!!! И правильно сделает», «Надо уметь прощать, тем более если есть ребёнок», «Смотрятся вместе органично», «а как же Сергей Лазарев?», «Вроде не дура», «Фуууууу!!! Даже противно смотреть на них, ни тебе гордости, ни себя любимую любить, только поманил и прыгнула сразу», - пишут люди.

Напомним, что разлад в семье Мурата и Ани начался в июле 2018 года, когда в сети появилась информация о том, что турецкий бизнесмен изменяет жене с молодой киевлянкой. После долгих обсуждений этого скандала в обществе пара объявила о разводе.

Напомним, Ани Лорак помирилась с экс-мужем Муратом, новые кадры семейной идиллии: "И не разводились...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с наращенными волосами сплясала перед зеркалом в узком мини: "Ну и движения".

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