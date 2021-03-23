Учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, як прокачує тіло в тренажерному залі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram тренер Даші розмістив кадри її тренування, показавши яких успіхів вдалося досягти Даші після тривалої перерви.

Відомо, що Даша з дитинства займалася гімнастикою, і зачаровувала шанувальників "волочківським" умінням сідати на шпагат, який демонструвала із завидною регулярністю.

Однак, був проміжок часу, і в цьому зізнається сама блогер, що вона закинула своє тіло і набрала зайві кілограми. Після тривалих зимових свят Даша вирішила зайнятися собою. Вона вирушила в тренажерний зал і вже кілька місяців поспіль показує як, тренується, яких досягла успіхів і так далі.

Тепер її успіхами вирішив похвалитися тренер, розмістивши кадри з тренуванням Ульянової

Він написав, що розмістив тільки частину тренування з Дашею:"частина нашого тренування з Дашею Ульяновою".

Шанувальники Даші відгукнулися і прокоментували комплекс, назвавши його дуже крутим, в коментарях з'явилося безліч смайликів-вогників і лайків: "Даша і Рома - вогонь!", - залишили шанувальники коментар.

У сторіс Даша розповіла, що вирушила додому в Кривий Ріг. вона заявила, що навіщо вона приїхала - сама не розуміє, "просто захотілося покататися", - підсумувала Даша. Видно, що дівчина розчарована, сірі вулиці міста непривітно зустріли дівчину.

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