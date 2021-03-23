Українці активно обговорюють головні інтриги шоу "Маска", які буквально позбавили сну зіркових детективів проекту

Бурхливе обговорення розгорілося на сторінці шоу в Instagram, де глядачі почали ділитися своїми думками про те, чого чекати від нових епізодів "Маски". Про це пише Politeka.net.

Як відомо, проект, в якому зірки виступають в химерних костюмах, а Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко, Настя Каменських і Дзідзьо намагаються відгадати їх особистості, з самого початку викликає великий інтерес у глядачів.

У новому пості організатори шоу запропонували українцям поділитися своїми припущеннями про те, що їх чекає в нових епізодах.

"Зіркові детективи втратили сон і вже не можуть дочекатися, який герой зніме маску наступним! Пишіть ваші припущення в коментарях", - йдеться в публікації.

Організатори супроводили цей пост знімком Олега Винника, який сидить на своєму місці в знімальному павільйоні.

У свою чергу, українці почали ділиться теоріями про те, кого з учасників можуть розкрити наступним.

"Точно не Циклоп, мабуть у фінал пройде, хоча ця маска дуже дратує", "наступне хочу щоб зняли маску з Сонця", "Сом нехай вже знімуть з нього..", "Сому вже пора на вихід", "Сонце, або бабка-дуже цікаво хто там!! На Циклопчика ще хочеться подивитися, і Носорога залишаємо для Олі на десерт", - пишуть люди.

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