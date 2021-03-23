Молдавський співак Дан Балан, екс-тренер "Голосу країни", змусив публіку запалювати на повну
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилася ціла серія фото і відео з заходу, де виступав артист. Він виконував всі свої найпопулярніші хіти, включаючи пісні, записані в дуеті з іншими виконавицями. Співак енергійно рухався під музику. Було видно, що він скучив за сценою.
"20.03.2021. Все пробачати, Hold on Lov", - підписали відео з популярними піснями автори аккаунта.
У коментарях під постом шанувальники залишили масу відгуків.
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"Знову весілля, а де новий альбом і нові пісні, обіцяв в 2020 році", "Моя улюблена пісня!", "Як йому комфортно так людина і повинна жити», "всі його пісні шедеври", " мені здається, що Дан ніколи не поміняє свій спосіб життя до самої старості...",- пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що на іншому відео Балан став зазивати гостей вечора на танцпол. Судячи з усього, у нього це добре вийшло. Артист робив компліменти жінкам і поводився дуже вільно.
Відзначимо, що після «Голосу країни» Дан Балан влаштував собі тривалу перерву. Він не з'являвся в соццмережах і не виступав на телепроектах.
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