Відома українська співачка Ірина Білик приголомшила розповідями з особистого життя, які довго приховувала

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала спокусливе відео. Білик, яка зараз відпочиває за кордоном, одягалася в легкий чорний костюм, прикрасивши голову блакитною пов'язкою. Вона продефілювала, щоб показати себе у всій красі. Велика кількість прикрас робила ефектну блондинку схожою на арабську принцесу.

"Одного разу у мене була пропозиція від шейха, залишитися з ним в його країні, але так як через місяць повинен був початися концертний тур по Україні, я з посмішкою відмовилася від його пропозиції. Іноді я думаю, може дружиною шейха бути набагато цікавіше, ніж зіркою сцени? А ви як думаєте, чи правильно я вчинила?",- поділилася особистою історією співачка.

У коментарях стривожені українці залишили масу відгуків.

"Думаю, що правильно вчинили", "обожнюю вашу творчість", "краща", "а як же ми без Вас!", "Золота клітка не для вас, правильне рішення", "Душа наша-який нафіг шейх! Ти-Наше Багатство! Всіх шейхів в сад. Тим більше у Вас Ірина-прекрасний чоловік і талановитий☺всі відеоряди на концертах геніальні!»,- пишуть користувачі Мережі.

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