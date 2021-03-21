Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво і співачка Ірина Білик випадково опинилися удвох на курорті

Як передає Politeka.net, 49-річний кулінар і суддя проекту "МайстерШеф" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram ряд свіжих знімків, на яких показав, як відпочиває в Єгипті.

І Хімнес-Браво, і Білик приїхали в Хургаду на відкриття фешенебельного готелю. Пізніше до них приєднаються інші українські зірки. Про це розповів Ектор:

"Будівництво року закінчилося! 👷 Нарешті елітний @rixos відкриває свої двері для перших туристів і на березі Червоного моря. Я не міг пропустити таке шикарне свято. Тим більше, що на території саме цього готелю в Хургаді до 5 вишуканих ресторанів, за роботою яких мені вже хочеться спостерігати. Ми з @bilyk_iryna вже поплавали і готуємося зустріти @monatik_official і @maruvofficial для грандіозного відкриття! 🎉 А як проходить ваша неділя?".

На одному з опублікованих знімків Хіменес-Браво в сірій безрукавці ніжно обійняв за плечі Білик. Остання була в яскраво-жовтій футболці з мультяшним принтом і блакитному парео. На голові у неї була квітчаста хустка, а також круглі сонцезахисні окуляри з дзеркальними стеклами.

Користувачі здивувалися зовнішністю 50-річної Ірини. Багато хто просто не впізнав в жінці поруч з Ектором співачку - так вона постаріла та погладшала.

"На цьому фото вже видно що Іра передпенсійного віку"

"А це на фото з Вами, вибачте, хто?" - "це ж Ірина Білик 🙌" - "Чесно, взагалі не впізнала, подумала, що мама" - "так, Ірину час зовсім не щадить"

"Це Ірина Білик?😮" - "я спочатку подумала, бабуся, але як прочитала...🤯"

"Це точно Ірина з Вами?"

"Яка краса!!! боже, Ірину не впізнала, багатою буде😍"

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