Известная украинская певица Ирина Билык ошеломила рассказами из личной жизни, которые долго скрывала

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала соблазнительное видео. Билык, которая сейчас отдыхает за границей, облачилась в струящийся черный костюм, украсив голову голубой повязкой. Она продефилировала, чтобы показать себя во всей красе. Большое количество украшений делало эффектную блондинку похожей на арабскую принцессу.

«Однажды у меня было предложение от шейха, остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения. Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила?», - поделилась личной историей певица.

В комментариях встревоженные украинцы оставили массу отзывов.

«Думаю, что правильно поступили», «Обожаю ваше творчество», «Лучшая», «А как же мы без Вас!», «Золотая клетка не для вас, правильное решение», «Душа наша -какой нафиг шейх! Ты -Наше Богатство! Всех шейхов в сад. Тем более у Вас Ирина-прекрасный супруг и талантливый☝все видеоряды на концертах гениальны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Билык на курорте перепутали с мамой Хименес-Браво из "Мастер Шеф", случайное фото: "Время совсем не щадит".

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