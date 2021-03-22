Співачка Ірина Білик збентежила новими кадрами свого відпочинку в Єгипті

Як передає Politeka.net, 50-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як розважається на курорті.

Так, Ірині, мабуть, не спалося на новому місці, тому вона вирішила прогулятися вночі по території фешенебельного готелю. Співачка постала в кадрі в дивному об'ємному вбранні. На ній була салатова туніка із зеленою курточкою, що разом нагадували, скоріше, балахон, а також чорні широкі штани та головний убір.

Задоволена зірка застигла в кроці, змахнувши руками. По обидва боки від неї були невисокі білі будівлі, в яких, очевидно, живуть туристи, та невеликі клумби.

"Любите нічні прогулянки?", - запитала в своїх шанувальників Білик, давши можливість відповісти "так" або " ні". Користувачі майже стовідсотково відповіли позитивно. Та й сама Ірина, судячи з усього, також любить нічні прогулянки.

Раніше зірка показувала інтер'єр свого номера, а також, чим її там пригощали. Співачка зупинилася в готелі Rixos. На одному з кадрів вона стояла біля білосніжного ліжка, на якому пелюстками був викладений вітальний напис. На фото можна помітити мінімалістичний стиль в оформленні номера: саме ліжко було попелясто-сірого кольору, стіни кремового відтінку, в кутку стояв незвичайний світильник сигароподібної форми, а поруч висіла картина.

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