Відома українська співачка Ірина Білик розповіла про несподівану зустріч зі своїм колишнім і його новою обраницею
50-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Судячи з геоданих, Білик вирушила на відпочинок до Єгипту, де її і чекала зустріч з одним з колишніх коханих.
"Увечері прогулюючись по пірсу в готелі несподівано зустріла свого колишнього з його супутницею, але ми не подали виду, що знаємо один одного. Трохи пізніше отримала смс- " чудово виглядаєш, зустрінемося на каві?"Дівчата порадьте, як би ви вчинили в цій ситуації?", - написала зірка.
Свій пост вона супроводила знімком, зробленим на тому самому пірсі. Судячи з усього, на курорті виявилося досить прохолодно, адже на вечірню прогулянку співачка вийшла в вітровці і штанях.
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Підписники зірки тут же почали коментувати ситуацію і давати співачці поради.
"Не зустрічалася б... Колишній він і є колишній", "написала б ... що кава вже давно не той, він гірчить", "я б проігнорувала і не витрачати на нього час", "у вас люблячий чоловік, дитина, ви щасливі, навіщо вам минуле, якщо він упустив таку жінку, живіть справжнім», «запитайте у чоловіка", - пишуть люди.
Нещодавно Білик розкрила, що вже рік вони з чоловіком живуть на відстані. За словами співачки, це не могло не створити проблем для їх інтимного життя.
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