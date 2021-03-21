Відома українська співачка Ірина Білик розповіла про несподівану зустріч зі своїм колишнім і його новою обраницею

50-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Судячи з геоданих, Білик вирушила на відпочинок до Єгипту, де її і чекала зустріч з одним з колишніх коханих.

"Увечері прогулюючись по пірсу в готелі несподівано зустріла свого колишнього з його супутницею, але ми не подали виду, що знаємо один одного. Трохи пізніше отримала смс- " чудово виглядаєш, зустрінемося на каві?"Дівчата порадьте, як би ви вчинили в цій ситуації?", - написала зірка.

Свій пост вона супроводила знімком, зробленим на тому самому пірсі. Судячи з усього, на курорті виявилося досить прохолодно, адже на вечірню прогулянку співачка вийшла в вітровці і штанях.

Підписники зірки тут же почали коментувати ситуацію і давати співачці поради.

"Не зустрічалася б... Колишній він і є колишній", "написала б ... що кава вже давно не той, він гірчить", "я б проігнорувала і не витрачати на нього час", "у вас люблячий чоловік, дитина, ви щасливі, навіщо вам минуле, якщо він упустив таку жінку, живіть справжнім», «запитайте у чоловіка", - пишуть люди.

Нещодавно Білик розкрила, що вже рік вони з чоловіком живуть на відстані. За словами співачки, це не могло не створити проблем для їх інтимного життя.

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