У мережі з'явилося незвичайне відео Олега Винника з дитиною на руках, українці заінтриговані

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник вийшов на сцену з маленькою копією себе. Відео цього моменту опублікували на одній з фан-мандрівниць в Instagram, присвячених артисту. У ролику можна побачити, що співак ходить за ціною, співає і тримає на руках маленького ошатного хлопчика, який ще й підспівує, викликаючи щиру посмішку виконавця.

Забавно, в цій дитині Олег ніби впізнав себе в дитинстві, але ж вони з ним дійсно схожі. Швидше за все, зачіскою - у хлопчика, як і у співака довге світле волосся. Більш того, в коментарях до відео навіть почалися дискусії щодо того, А раптом цей хлопчина – син Винника.

"Мужики! Пам'ятаю колись Олег Анатолійович розповідав, що на одному концерті побачив хлопчика з білим, довгим волоссям і який нагадав йому його в дитинстві. Може це той випадок. Дитя дійсно нагадує того маленького Олежку у вишиваночці. Коли виросте будуть теплі спогади про цей випадок. Удачі!",- написала під відео одна з користувачок. "Росте нове покоління", "Юна зірка", "Здорово, просто принадність", "Красиві", "Краса", "Які милі", "Супер", "малюк реально схожий на Олега", - пишуть інші шанувальники в коментарях до відео.

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