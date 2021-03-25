Відома телеведуча Катя Осадча любить радувати шанувальників своїми творчими фотографіями, і цікавими ідеями

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram телеведуча подарувала глядачам кілька кадрів сонячної погоди, надівши теплий білий пуховик і в'язану блакитну шапочку.

"Теплим одягом відганяємо зиму 😂 на скільки сильно ви чекаєте весну? ставте в коментарях від 1 до 10 👯", - запропонувала Катя в коментарях.

Для фотосесії Катя вибрала білосніжний пуховик, бежевий светр під горло, чорні штани і білі кросівки. На голові у ведучої красувалася блакитна шапочка. Знаменитість, мабуть, занадто замерзла, тому на прогулянку вбралася так тепло. Підставивши обличчя промінчикам Сонця зірка "1 + 1" променисто посміхалася.

Шанувальники не залишили пост Каті без уваги. Вони кинулися писати коментарі, і оцінювати ступінь свого бажання швидше відчути весну, оцінивши чи Катю, то чи своє бажання у "10 з 10":

"Не особо чекаю, мені подобається як зараз, прохолодно, хороше", "Катрюся я ж тебе люблю🤗😘💓❤️💝💜💖❣️💗🍓🌺🌹😉" "Ви чудова❤️", "Ви така позитивна завжди. Мило дивитися! ❤ ️ ", "Звичайно, дуже чекаємо" ,"Дуже чекаю, сил немає терпіти холод", "Швидше б уже весна!", "💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "10 з 10".

Нагадаємо, не так давно в сторіс Катя показала свій шикарний особняк, у своєму сторіс знаменитість показала, як приготувалася зустрічати гостей, кадри красивою сервіровкою святкового столу. Видно, що телеведуча любить гарний посуд і столові прилади, також у неї на столі можна побачити блискучі келихи та склянки. Привертає увагу на Толі милий букетик весняних "котиків", який красиво доповнює весь інтер'єр в цілому.

Нагадаємо, що Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав забави з синочком, поки мама не бачить: "справжній мужчинка!"

Також Politeka писала, що "Одноока" Осадча без Горбунова похвалилася, як зустрічає весну на чужині: "Катя, везіть в Україну"