Известная телеведущая Катя Осадчая любит радовать поклонников своими творческими фотографиями, и интересными идеями

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм телеведущая подарила зрителям несколько кадров солнечной погоды, надев теплый белый пуховик и вязанную голубую шапочку.

"Теплой одеждой отгоняем зиму 😂 на сколько сильно вы ждете весну? ставьте в комментариях от 1 до 10 👯", - предложила Катя в комментариях.

Для фотосессии Катя выбрала белоснежный пуховик, бежевый свитер под горло, черные штаны и белые кроссовки. На голове у ведущей красовалась голубая шапочка. Знаменитость, видимо, слишком замерзла, поэтому на прогулку нарядилась так тепло. Подставив лицо лучикам солнца звезда "1+1" лучезарно улыбалась.

Поклонники не оставили пост Кати без внимания. Они ринулись писать комментарии, и оценивать степень своего желания скорее ощутить весну, оценив то ли Катю, то ли свое желание в "10 из 10":

"Не особо чекаю, мне нравится, как сейчас, прохладно, хорошо", "Катрюся Я ж Тебя люблю🤗😘💓❤️💝💜💖❣️💗🍓🌺🌹😉" "Вы чудесная❤️", "Вы такая позитивная всегда. Мило смотреть! ❤️", "Конечно, очень ждем", "Очень жду, сил нет терпеть холод", "Скорее бы уже весна!", "💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "10 из 10".

Напомним, не так давно в сторис Катя показала свой шикарный особняк, в своем сторис знаменитость показала, как приготовилась встречать гостей, кадры красивой сервировки праздничного стола. Видно, что телеведущая любит красивую посуду и столовые приборы, также у нее на столе можно увидеть сверкающие бокалы и стаканы. Привлекает внимание на толе милый букетик весенних "котиков", который красиво дополняет весь интерьер в целом.

Напомним, что Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и..."

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