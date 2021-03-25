Погода розділить Україну на дві половини, причому одній з них пощастить побачити сонце

Після постійних дощів і мокрого снігу багато українців вже зневірилися відчути справжню весну в березні. Однак, вже в четвер, 25 березня, у жителів багатьох областей з'явиться шанс побачити сонце.

Згідно з прогнозом синоптиків з Укргідрометцентру, 25 березня опади накриють центр і південно-східну частину країни, а ось сухо і сонячно буде тільки у північно-західних областях.

Вночі в південних і східних областях пройде мокрий сніг, місцями з налипанням. Вдень у цьому регіоні до мокрого снігу додадуться ще й дощі.

Тим часом, у західних областях опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів там опустяться до -3...-6 градусів, а вдень покажуть від +6 до +9.

На півночі також буде сухо. Нічні температури коливатимуться від -3 до -5 градусів, а Денні – від +6 до +8.

У центрі України пройде мокрий сніг з дощем. Вночі похолодає до -1 ... -4 градусів, а вдень очікується від +2 до +6.

У східних областях вночі температура опуститься до -2 ... +1 градусів, а вдень буде від +2 до +5.

На півдні нічні температури коливатимуться від -3 до 0 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5.

У Києві опадів не очікується. Вночі в столиці буде від -2 до -4, а вдень – від +5 до +7 градусів. Синоптики попередили, що в столиці буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

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