31-річна українська актриса, героїня шоу "Холостячка" і переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина вразила яскравим образом в авто
Як передає Politeka.net, зараз актриса перебуває на тимчасовій ізоляції через коронавірус. Днями Мішиній прийшов позитивний тест, який застав її зненацька. Втім, це не завадило актрисі проводити конкурс у себе в Instagram.
Красуня поділилася яскравим фото в автомобілі, який вона готується подарувати своїм шанувальникам. Ксенія була одягнена в чорні джинси і чорну лакову куртку. Виглядала вона дуже стильно.
"Через 3 дні я ощасливлю 8О чудових людей. Машина мого улюбленого Еллерта вже хоче до вас. Ви точно будете від неї в захваті!",- нагадала про іменний розіграш Мішина.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Багато шанувальників всерйоз сподіваються на виграш.
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"Круто", «вже не дочекаюся», «вірю в перемогу», "клас, ви нереальні, я вас обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася милим фото, на якому позувала разом з сином Платоном. Знімок був зроблений за кордоном, куди актриса разом з сином і коханим їздила на відпочинок.
Нагадаємо, що хвора "Холостячка" Мішина розповіла про свій стан, Еллерт не стримався: "впливає на мозок...".
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Також Politeka писала, що хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила.