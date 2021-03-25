31-річна українська актриса, героїня шоу "Холостячка" і переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина вразила яскравим образом в авто

Як передає Politeka.net, зараз актриса перебуває на тимчасовій ізоляції через коронавірус. Днями Мішиній прийшов позитивний тест, який застав її зненацька. Втім, це не завадило актрисі проводити конкурс у себе в Instagram.

Красуня поділилася яскравим фото в автомобілі, який вона готується подарувати своїм шанувальникам. Ксенія була одягнена в чорні джинси і чорну лакову куртку. Виглядала вона дуже стильно.

"Через 3 дні я ощасливлю 8О чудових людей. Машина мого улюбленого Еллерта вже хоче до вас. Ви точно будете від неї в захваті!",- нагадала про іменний розіграш Мішина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Багато шанувальників всерйоз сподіваються на виграш.

"Круто", «вже не дочекаюся», «вірю в перемогу», "клас, ви нереальні, я вас обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина поділилася милим фото, на якому позувала разом з сином Платоном. Знімок був зроблений за кордоном, куди актриса разом з сином і коханим їздила на відпочинок.

Нагадаємо, що хвора "Холостячка" Мішина розповіла про свій стан, Еллерт не стримався: "впливає на мозок...".

Як повідомляла Politeka, українці жорстко проїхалися по "Холостячці" Мішиній, яка розкрила свій діагноз: "гидко слухати".

Також Politeka писала, що хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила.