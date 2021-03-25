Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками списком фільмів, які зворушили її до глибини душі

Як передає Politeka.net, після того, як Маша пішла з телебачення, вона стала активно розвивати соціальні мережі. Телеведуча намагається регулярно взаємодіяти зі своєю аудиторією і підігрівати інтерес до своєї персони.

Нещодавно Єфросиніна стала одним з тренерів комедійного шоу «Ліга сміху».

На свіжому фото, яке було зроблено в ліфті, Маша постала в дуже стильному вигляді. Вона позувала в шкіряних штанях і білосніжній блузі. Образ ідеально доповнювали модні сонцезахисні окуляри.

"Подивіться ці три непростих, але геніальних фільми. Вони про те, як багато хорошого, насправді, може людина: Палмер, Мавританець, Елегія Хіллбіллі», - поділилася рекомендаціями Єфросиніна.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів, а також слова подяки за корисні рекомендації.

"Маша, це ви?", "Весна прийшла разом з вашим вбранням", "Маша, ти просто космос", "де взяти такий смак, щоб так стильно одягатися", "Машенька, спасибі", "мудра дівчинка", "Мавританець це дуже класний фільм, я в кінці ридала", "Моя люба! Сумую", - пишуть користувачі Мережі.

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