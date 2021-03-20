Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїми думками з приводу того, чи варто афішувати своє особисте життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеведучої у соцмережі.

Так, в акаунті Єфросініної з'явився допис про те, чи дійсно "щастя любить тишу".

На думку української знаменитості, такий вислів є пережитком дивних стереотипів та забобонів.

"Кажуть, щастя любить тишу... Для мене це черговий відсил до пережитків типу "що скажуть люди?" або, того гірше, "не радіти щастю, щоб його не наврочити"... Говорити про своє щастя голосно або тихо - це особистий вибір і внутрішня свобода кожного... Але ось від чого б щастя, напевно, точно не відмовилося, так це від того, щоб люди його вміли помічати. А, помітивши, брали з вдячністю... Прийнявши ж, цінували кожну секунду, поки щастя наповнює клітини..." - написала вона.

Ці думки телеведуча доповнила зворушливим фото, на якому вони з коханим стоять до камери спиною та обіймаються.

У коментарях телеведучу підтримали, зазначивши, що важливо цінувати своє щастя, доки воно з тобою.

"Згодна, цінуйте те, що маєте", "Однозначно. Бажаю кожній бути щасливою", "Так... Люди починають розуміти щастя, коли воно було... А не в той момент, коли воно є", - пишуть під фото.

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