Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна разом з подругою Оленою Кравець з "Квартал 95" влаштували запальні танці

На кадрах Маша здалася в синьому вбранні з невеликим декольте. Поруч стояла Олена в джинсах, блузці і з підтяжками. Парочка посміхалася танцюючи, а після цього поцілувалися в щічку. Після цього зіркова парочка вже змінила образи, використавши більш радикальний одяг-Кравець стала Іриною Аллегровою, а Єфросиніна - Максом Барських. Красуні дуріли і танцювали, а після цього ролик завершився. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми з @lennykravets давно і тепло дружимо! У нас багато спільного: ми не любимо змагання, обожнюємо гумор, постійно розширюємо свої творчі межі! Тому ми свідомо пішли на цей батл удвох: кожній було важливо просто показати свої можливості! І це було супер правильне рішення: я кайфанула від підготовки до свого виступу і переповнювалася гордістю за подругу, яка феєрично зробила свою роботу!

Це крутий стан-батлитися тільки на позитивних вібраціях!

Ленуся, пишаюся і обожнюю!",- написала Маша під кадрами.

Фанати подивилися ролик понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви вогонь"," дівчатка, ви круті"," я більше Олену взагалі не сприймаю, як і всю їхню команду, ніколи не думала, що так буде", " Кравець Аллегрова) а ось Маша хто?) ", "Маша в ролі Макса дуже-дуже класно".

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