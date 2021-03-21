Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводить вихідні вдома на дивані
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так цього разу зіркова красуня поділилася кумедними знімками свого домашнього дозвілля-схоже вона поводить вихідні на дивані в своєму розкішному будинку.
На фотографіях Марія відображена в затишному домашньому костюмі темно-зеленого кольору, її волосся розпущене, а на обличчі зовсім немає макіяжу. На першому знімку вона мило посміхається в камеру, при цьому однією рукою чи то випадково, чи то спеціально показує непристойний жест - середній палець. На другому знімку Маша забавно кривляється до фотографа, потягуючись за кухлем з чаєм, а на третьому – блаженно витягнула руки в сторони, як ніби забувши, що її знімають.
У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Настрій: спати, їсти, серіальчик, гречаний чай, тиша. Але #мойАлександр в жорсткому протесті - каже, життя проходить, а ми ще не покаталися на паровозику в Маріїнському #Sundays". Шанувальники не залишили без уваги таку публікацію телезірки і почали активно її обговорювати, засинаючи Машу компліментами, і попутно розповідаючи про свої вихідні.
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