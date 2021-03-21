Телеведущая Маша Ефросинина показала, как проводит выходные дома на диване

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз звездная красотка поделилась забавными снимками своего домашнего досугу – похоже она поводит выходные на диване в своем роскошном доме.

На фотографиях Мария запечатлена в уютном домашнем костюме темно-зеленого цвета, ее волосы распущены, а на лице совсем нет макияжа. На первом снимке она мило улыбается в камеру, при этом одной рукой то ли случайно, то ли специально показывает непристойный жест – средний палец. На втором снимке Маша забавно кривляется к фотографу, потягиваясь за кружкой с чаем, а на третьем – блаженно вытянула руки в стороны, как будто забыв, что ее снимают.

В подпсии к публикации Ефросинина написала: "Настроение: спать, есть, сериальчик, гречишный чай, тишина. Но #мойАлександр в жёстком протесте – говорит, жизнь проходит, а мы ещё не покатались на паровозике в Мариинском #Sundays". Поклонники не оставили без внимания такую публикацию телезвезды и принялись активно ее обсуждать, засыпая Машу комплиментами, и попутно рассказывая о своих выходных.

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