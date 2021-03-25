Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками списком фильмов, которые тронули ее до глубины души

Как передает Politeka.net, после того, как Маша ушла с телевидения, она стала активно развивать социальные сети. Телеведущая старается регулярно взаимодействовать со своей аудиторией и подогревать интерес к своей персоне.

Недавно Ефросинина стала одним из тренеров комедийного шоу «Лига смеха».

На свежем фото, которое было сделано в лифте, Маша предстала в очень стильном виде. Она позировала в кожаных штанах и белоснежной блузе. Образ идеально дополняли модные солнцезащитные очки.

«Посмотрите эти три непростых, но гениальных фильма. Они про то, как много хорошего, на самом деле, может человек: Палмер, Мавританец, Элегия Хиллбилли», - поделилась рекомендациями Ефросинина.

В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов, а также слова благодарности за полезные рекомендации.

«Маша, это вы?», «Весна пришла вместе с вашим нарядом», «Маша, ты просто космос», «Где взять такой вкус, чтобы так стильно одеваться», «Машенька, спасибо», «Мудрая девочка», «Мавританец это очень классный фильм, я в конце рыдала», «Моя любимая! Скучаю», - пишут пользователи сети.

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