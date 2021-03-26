Відомий український ведучий Володимир Остапчук поділився неприємними подробицями з особистого життя

Як передає Politeka.net, телеведучий дуже дбає про свою зовнішність і здоров'я, адже зовнішність – це його робочий інструмент. Нещодавно Володимир навіть поставив брекети, щоб його посмішка стала ще ідеальнішою.

Цього разу Остапчук, судячи з усього, продовжив працювати над своїми зубами. Він записав сторіс в автомобілі, розповівши, що все його обличчя оніміло від анестезії.

"Не знаю, видно вам чи ні. У мене взагалі віднялася ось ця частина тіла, тому що анестезія ще працює. Лікар відпустив мене поїсти, тому що чотири години було, і ще залишилося два зуба на реставрацію", - поділився подробицями свого лікування Остапчук.

Пізніше телеведучий опублікував ще одне відео зі стоматологічного кабінету. Він заявив, що лікарі, які працювали над його посмішкою весь робочий день, його герої.

"8 годин важкої роботи, для друзів оплески", - підписав сторіс Остапчук.

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