Відомий український ведучий Володимир Остапчук повеселив новою пародією на поради своєї колеги Ольги Фреймут щодо правильного етикету

Нещодавно любителька хороших манер Фреймут вирішила продемонструвати українкам, як правильно пити з келиха. На своїй сторінці в Instagram Остапчук опублікував відео, в якому висміяв цей урок етикету.

Так, у своєму відео Фреймут підкреслює, що келих під час пиття повинен знаходитися під кутом не більше 45 градусів, а потім показово демонструє, як треба і не треба робити.

У своїй версії ролика Остапчук сидить за столом з келихом для вина і звертається до глядачів, пародіюючи манеру мови Фреймут:

"Як правильно пити? Ось так?".

Ведучий підносить до губ келих з водою і не дуже граціозно випиває її.

"Ні-ні-ні! Потрібно, щоб в келиху було не менше 45 градусів", – з посмішкою продовжує Остапчук і бере в руки вже інший келих, на цей раз - явно з алкоголем.

Українці тут же почали коментувати жартівливий ролик.

"100% ви маєте рацію", "Невже вона не тільки мене напружує", "я переживаю за її чоловіка", "Так. Тепер потрібна інструкція для тих, у кого таки менше 45°", "Володимире, ну ти і приколист", "надихнувся так надихнувся", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Остапчук вже робив свою пародію на ролик Фреймут про те, як правильно піднімати впало.

Нагадаємо, Остапчук, розсунувши ноги ширше плечей, публічно посміявся над Фреймут: "зробив мій день!".

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