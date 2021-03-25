Друга дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилася пікантним кадром

Як передає Politeka.net, Христина дуже яскрава і незвичайна дівчина. Вона працює нотаріусом, але після того, як стала зустрічатися з Остапчуком, стрімко набирає популярність як блогер. Дівчина захоплюється танцями, любить доглядати за собою і стильно одягатися. Це приваблює величезну аудиторію жінок, які захоплюються життям новоутвореної молодої сім'ї.

Варто відзначити, що на початку відносин з Володимиром у бік Христини прямувало багато хейту. Зараз дівчині все частіше пишуть добрі коментарі.

На свіжому фото Христина постала у вельми спокусливому вигляді, підкресливши, що дуже любить знаходиться в такому стані.

"Люблю свій такий злегка хмільний погляд! І, до речі, він у мене виходить і без алкоголю, головне, щоб всередині був такий же стан...Суміш загадки злегка присипати фліртом і додати дрібку млосності, і ось, вуаля - погляд прямо в серце!",- підкреслила Горняк.

Під постом яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Христина, ви чарівні", "Красуня на всі 100%", "класна. А що внизу, зі стилем "худенької"?", "Така загадкова", - пишуть користувачі Мережі.

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