Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поделился неприятными подробностями из личной жизни
Как передает Politeka.net, телеведущий очень заботиться о своей внешности и здоровье, ведь внешность – это его рабочий инструмент. Недавно Владимир даже поставил брекеты, чтобы его улыбка стала еще идеальнее.
В этот раз Остапчук, судя по всему, продолжил работать над своими зубами. Он записал сторис в автомобиле, рассказав, что все его лицо онемело от анестезии.
«Не знаю, видно вам или нет. У меня вообще отнялась вот эта часть тела, потому что анестезия еще работает. Врач отпустил меня покушать, потому что четыре часа было, и еще осталось два зуба на реставрацию», - поделился подробностями своего лечения Остапчук.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Внучка Чапкиса вскружила голову итальянцам, показав, чем наградила ее природа: "Principessa Anna!"
"Дизель шоу" вслед за "Вечерним кварталом" срочно отменяет концерты, что происходит: "Спасибо всем..."
Раздетая Лопес прикрылась одним листком, как настоящая амазонка в тропиках: "Экзотика приехала"
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
Позже телеведущий опубликовал еще одно видео из стоматологического кабинета. Он заявил, что врачи, которые трудились над его улыбкой весь рабочий день, его герои.
«8 часов трудной работы, для ребят аплодисменты», - подписал сторис Остапчук.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал, как ублажает уставшую жену после работы. Мужчина подарил ей букет розовых тюльпанов и купил ее любимое шампанское.
Напомним, что беспардонный Остапчук посмеялся над "правильной" Олей Фреймут и показал ей, как надо: "Владимир, ну ты и...".
Как сообщала Politeka, озорная жена Остапчука вскружила голову хмельным видом на вечеринке: «Прямо в сердце!».
Также Politeka писала, что озорная жена Остапчука показала настоящую страсть с соперником звездного мужа: «Все помнит тело…».