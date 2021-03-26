Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поделился неприятными подробностями из личной жизни

Как передает Politeka.net, телеведущий очень заботиться о своей внешности и здоровье, ведь внешность – это его рабочий инструмент. Недавно Владимир даже поставил брекеты, чтобы его улыбка стала еще идеальнее.

В этот раз Остапчук, судя по всему, продолжил работать над своими зубами. Он записал сторис в автомобиле, рассказав, что все его лицо онемело от анестезии.

«Не знаю, видно вам или нет. У меня вообще отнялась вот эта часть тела, потому что анестезия еще работает. Врач отпустил меня покушать, потому что четыре часа было, и еще осталось два зуба на реставрацию», - поделился подробностями своего лечения Остапчук.

Позже телеведущий опубликовал еще одно видео из стоматологического кабинета. Он заявил, что врачи, которые трудились над его улыбкой весь рабочий день, его герои.

«8 часов трудной работы, для ребят аплодисменты», - подписал сторис Остапчук.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал, как ублажает уставшую жену после работы. Мужчина подарил ей букет розовых тюльпанов и купил ее любимое шампанское.

Напомним, что беспардонный Остапчук посмеялся над "правильной" Олей Фреймут и показал ей, как надо: "Владимир, ну ты и...".

Как сообщала Politeka, озорная жена Остапчука вскружила голову хмельным видом на вечеринке: «Прямо в сердце!».

Также Politeka писала, что озорная жена Остапчука показала настоящую страсть с соперником звездного мужа: «Все помнит тело…».