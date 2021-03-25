Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука запалила на повну з суперником зіркового чоловіка

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото і відео з тренування з танців. Як відомо, Христина дуже любить танцювати. У себе в мережі вона підписана як танцюючий нотаріус.

На відео вона запалювала з переможцем "Танців з зірками" Ігорем Кузьменком, який в одному з сезонів шоу був суперником Остапчука. Щоправда, Кузьменко вибув у першому ефірі, а Остапчук майже дійшов до фіналу.

«У моєму віці станцювати цілу хвилину ча-ча-ча-це вже подвиг! Обожнюю танці! Якщо є можливість, йду на тренування з переможцем шоу: «Танці з зірками» Ігорем Кузьменком і вчуся. Звичайно тіло щось пам'ятає, але до ідеалу далеко, ой як далеко! Я собі поставлю мету і буду повільно, але з задоволенням до неї йти, а раптом?))) думаю, що у Ігоря точно вийде мене навчити і відточити мої рухи!»,- зазначила Христина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Офігенно, який там вік))", "Вау!) Дуже круто рухаєтеся!!) Молодець!) прекрасний танець!!)", "Ось це красуня! Велика молодець. Все пам'ятає тіло", "ідеально", «ти дуже кльово танцюєш», "мотивуєте", - пишуть люди.

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