Співачка і артистка Регіна Тодоренко, яка нещодавно повідомила про невиліковне захворювання, показала, як змінилася її зовнішність

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-ведуча "Орла і решки" опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нове відео. З приходом весни вона вирішила поекспериментувати із зовнішністю. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

«Зістригла все непотрібне) і тепер я вільна) не повірите, але останній раз я кардинально змінювалася 23 роки тому! У 7 років перед школою мені зробили стрижку каре, і то однією з причин стали воші😆, яких легше вичісувати з короткого волосся) і ось вчора я зрозуміла, що прийшов час, я готова до змін», - розповіла телеведуча.

На відео Тодоренко власноруч зістригає частину волосся.

"Для мене було важливо самій зробити цей крок. Хтось дозволяє собі змінюватися кожен місяць, а я іноді після підстригання кінчиків плакала в туалеті😂 😂 😂, а один раз у мене навіть трапилася істерика, коли майстер прибрав не 2см, а 5🙈",-зізналася вона.

Фінальний результат стрижки Тодоренко не показала. Тільки заінтригувала ще більше.

"Результат я покажу вам трохи пізніше, але такий мене ще ніхто не бачив. Сьогодні вранці, проходячи повз дзеркало, я дуже здивувалася, побачивши нову себе) Весна - час змін", - підкреслила Регіна.

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко зізналася, що у неї невиліковна хвороба – вітіліго, через що на шкірі є світлі плями, які не загоряють.

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