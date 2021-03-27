Культова актриса українського кіно і театру Ольга Сумська розповіла про своїх найбагатших і найвпливовіших шанувальників

Особисте життя зірки завжди була в центрі уваги. Зокрема, ходили чутки про її багатих шанувальників і романах з ними. Втім, під час своєї появи на проекті «Позаочі» на каналі «Інтер» Сумська розповіла, що її ніколи не закидали розкішними подарунками (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Втім, актриса визнала, що багаті чоловіки все ж обдаровували її увагою.

"Одного разу на сцені мені вручили букет квітів від невідомого шанувальника, а в ньому – оксамитова коробочка з сережками з діамантами. Ніякої записки не було", - згадала Сумська.

Пізніше вона все ж дізналася особу таємного шанувальника, коли "один відомий політик" запитав, чи сподобалися їй квіти.

Ще один шанувальник актриси виявився настільки багатим, що міг дозволити собі власний літак. Сумська уточнила, що коли вона повинна була постійно переміщатися по країні через роботу їй допомагав один заможний чоловік.

"Ще були випадки, коли за мною надсилали приватні літаки... замовник, який мені симпатизував, надсилав за мною свій особистий літак. Це і спровокувало чутки і фантазії журналістів про роман між нами. Але це все домисли", - підкреслила зірка.

Як відомо, зараз актриса одружена з актором Віталієм Борисюком.

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