Відома українська ведуча Катерина Осадча багато часу проводить зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим

Навколо пари телеведучих, які прославилися завдяки своїй манері вести різні шоу, завжди було багато шанувальників. Так як зірки намагаються не розкривати особисте життя, вони лише діляться в мережі спільними кадрами, іноді показують і свою дитину, не акцентуючи увагу на відносинах.

На фан-акаунті з'явилося ще одне спільне фото з артистами, що позують в обіймах один одного перед черговими зйомками. Вбрані Катерина і Юрій в гримерці виглядали більш ніж гармонійно. До слова, пара не раз помічала, що на сцені і вдома вони як одне ціле.

«У нас бувають гості. І Катя дуже смачно готує, що для мене, до речі, свого часу було відкриттям. І робить вона все так легко, швидко, без напрягу. Пам'ятаю, як одного разу перед приходом гостей говорив: "Катя, ми ж нічого не встигаємо!"Але вона настільки спокійна і впевнена, що все під контролем, що цей спокій передається і мені», - розповідав раніше в інтерв'ю Горбунов.

Також на нових знімках, опублікованих в Instagram, Осадча з'явилася разом з Іраклі Макацарія, який полюбився українцям як головний герой шоу «Холостяк 6» і учасник «Танців з зірками».

Як з'ясувалося, Іраклі відзначає 24 березня день народження.

"Многая і блага літа, Іраклі. Нехай здійснюються всі мрії! Приєднувати і ви до привітань в коментарях. І чекайте вже незабаром наше яскраве інтерв'ю з Тбілісі", - йдеться в підписі.

Нагадавши, Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і...".

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