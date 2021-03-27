Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, у різних позах показала своє підкачане тіло

Зірка вже багато років одружена з Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. У пари двоє дітей - дочка Рія і син Домінік. Молодшенький народився восени минулого року, а артистка вже може похвалитися красивою фігурою.

Про це свідчить відео, яке артистка опублікувала у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах танцівниця позувала в боді персикового відтінку на тонких бретельках. Ілона присіла навпроти на камеру, демонструючи підкачані ніжки.

Також не можна не відзначити тонку талію зірки.

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У публікації артистка розповіла про те, чи можна поєднувати заняття спортом і дітей.

"Спорт в житті мами... Занадто часто чую думки, що поєднувати спорт і діток - це складно, незручно, не вистачає сил, немає коштів на спортзал і так далі... Багато тексту, докорів,образ, скарг - Мало діла☝️️️", - написала Гвоздьова.

На думку хореографа, займатися своїм тілом можна в будь-який час і навіть якщо є діти.

"Сьогодні, ми маємо величезний інтернет портал і ресурс, щоб покращувати свою версію «Я», було б бажання і мета. - не шукайте відмовок - перестаньте шукати винних - перестаньте виправдовувати свою лінь - почніть діяти вже зараз, а не чекайте зручного моменту - знайдіть мотиватора - визначте мету і бажаний результат бажаю вам успіхів, удачі і відмінних вихідних, а я пішла качати 🍑", - написала зірка "Танців".

Нагадаємо, Гвоздьова з танців з зірками в" невидимому " боді вразила гнучкістю і одкровеннями про особисту.

А ще Politeka писала, що Гвоздьова з "танців з зірками" задерла кофту і показала живіт через три місяці після пологів.

Також Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "танців з зірками" приголомшила рідкісним фото з мамою і маленьким сином.