Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, в разных позах показала свое подкаченное тело

Звезда уже много лет замужем за Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. У пары двое детей - дочь Рия и сын Доминик. Младшенький родился осенью прошлого года, а артистка уже может похвастаться красивой фигурой.

Об этом свидетельствует видео, которое артистка опубликовала в своем инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах танцовщица позировала в боди персикового оттенка на тонких бретельках. Илона присела напротив на камеру, демонстрируя подкаченные ножки.

Также нельзя не отметить тонкую талию звезды.

В публикации артистка рассказала о том, можно ли совмещать занятия спортом и детей.

"Спорт в жизни мамы... Слишком часто слышу мнения, что совмещать спорт и деток - это сложно, неудобно, не хватает сил, нет средств на спортзал и так далее... Много текста, упреков, обид,жалоб- Мало дела ☝️🤦🏽‍♀️", - написала Гвоздева.

По мнению хореографа, заниматься своим телом можно в любое время и даже если есть дети.

"На сегодняшний день, мы имеем огромный интернет портал и ресурс, чтоб улучшать свою версию «Я», было бы желание и цель. - не ищите отговорок - перестаньте искать виноватых - перестаньте оправдывать свою лень - начните действовать уже сейчас, а не ждите удобного момента - найдите мотиватора - определите цель и желаемый результат Желаю вам успехов, удачи и отличных выходных, а я пошла качать 🍑", - написала звезда "Танців".

Напомним, Гвоздева из Танцев со звездами в "невидимом" боди поразила гибкостью и откровениями о личной.

А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" задрала кофту и показала живот через три месяца после родов.

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танцев со звездами" ошеломила редким фото с мамой и маленьким сыном.