Відома українська співачка Камалія розповіла, як виховує дочок і як вони з чоловіком пережили коронавірус

Як повідомляє Politeka.net, відому українську артистку Камалію називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Нещодавно зірка дала інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя", в якому розповіла, як вони з чоловіком виховують дітей-близнят і як пережили коронавірус, який підхопило все сімейство.

Так, за словами Камалії вони з чоловіком Мохаммадом досить важко перенесли зараження коронавірусною інфекцією, а після одужання ще й літали до Німеччини на обстеження у закордонних лікарів. Однак, навіть після того, як аналізи прийшли в норму, співачка і її чоловік відчувають наслідки важкого захворювання. За словами Камалії, є задишка, а також вони відчувають більшу втомлюваність організму. Такі симптоми часто спостерігаються у тих, хто перехворів на коронавірус.

Також, в інтерв'ю Камалія розповіла, що її дочки-близнючки займаються танцями, але одна з них більше захоплена музикою, а друга хореографією. Причому, як зазначає артистка, одна з її близнючок мріє займатися балетом, а зіркова мама не пускає дочку. "Я вже втомилася її тримати. Вона дуже хоче. Не хочу, тому що потім це такі болі, вже після 30-ти, це і артрити, і артрози", - зазначає Камалія.

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