Фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардашьян заворожила образом в латексі

Відомо, що красуня володіє мережею магазинів модного одягу, тому вона завжди в курсі всіх трендів, та й сама неодноразово ставала прикладом стилю, передає Politeka.net. У свій 41 рік Кортні має чудовий вигляд, вона може похвалитися красивою фігурою і тому без проблем показує на собі будь-який наряд.

Цього разу Кортні позувала перед дзеркалом у своїй вбиральні. Модель постала в чорному латексному костюмі - плащі і брюках. Перший вона розстебнула, засвітивши короткий білий топік і пружний животик.

Тісні брючки обтягували сідниці й ніжки, також підкреслюючи їх стрункість.

Кортні була в туфельках з квадратним носком, який входить в моду, і на високих підборах.

"Гарячий безлад", - написала зірка.

За вісім годин публікація зібрала понад 600 тисяч лайків і багато коментарів.

"Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні ..", "досить круто ... 🖤 ✨ » , «Найстильніша😍«,» дивовижна«,» Красуня«, » та, хто вміє поєднувати кольори🖤«, "Прекрасна Кардашьян. Краща", "у тебе важка робота бути чудовою у всьому💯», "хотів би бачити тебе на борту свого експреса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян - старша дочка відомого американського адвоката Роберта Кардашьяна і телеведучої Кріс Дженнер. Модель народилася 18 квітня 1979 року, у неї є рідні молодші сестри Хлої і Кім, і брат Роберт, а також зведені сестри - Кендалл і Кайлі.

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