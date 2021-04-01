Фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян заворожила образом в латексе

Известно, что красотка владеет сетью магазинов модной одежды, поэтому она всегда в курсе всех трендов, да и сама неоднократно становилась примером стиля, передает Politeka.net. В свой 41 год Кортни выглядит восхитительно, она может похвастаться красивой фигурой и поэтому без труда представляет на себе любой наряд.

В этот раз Кортни позировала перед зеркалом в своей гардеробной. Модель предстала в черном латексном костюме - плаще и брюках. Первый она расстегнула, засветив короткий белый топик и упругий животик.

Тесные брючки обтягивали ягодицы и ножки, также подчеркивая их стройность.

Кортни была в туфельках с квадратным носком, который входит в моду, и на высоких каблуках.

"Горячий беспорядок", - написала звезда.

За восемь часов публикация собрала более 600 тысяч лайков и много комментариев.

«Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни ..», «довольно круто ... 🖤✨», «Самая стильная 😍», «Удивительная», «Красотка», «Та, кто умеет сочетать цвета 🖤 »,« Прекрасная Кардашьян. Лучшая »,«У тебя тяжелая работа быть превосходной во всем 💯 », «Хотел бы видеть тебя на борту своего экспресса", - написали пользователи сети.

Напомним, Кортни Кардашьян - старшая дочь известного американского адвоката Роберта Кардашьяна и телеведущей Крис Дженнер. Модель родилась 18 апреля 1979 года, у нее есть родные младшие сестры Хлои и Ким, и брат Роберт, а также сводные сестры - Кендалл и Кайли.

Напомним, что Кортни Кардашьян в шелковом мини нагнулась вперед, позволяя заглянуть в декольте

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