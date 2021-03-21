Известная модель Кортни Кардашьян показала себя, радуя игривостью

На фото Кортни показалась в шортиках и топе. Образ красотка дополнила кофточкой, которую накинула сверху. Звезда нагнулась вперед, демонстрируя эффектный размер декольте. Волосы у модели были распущенными, красотка радовалась и показывала безупречную улыбку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какая Кортни?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Просто отличный ребенок с прекрасной улыбкой", "Серьезно намного больше, чем просто невероятно", "Великолепный ребенок", "4 тысячи лайков за 30 секунд", "Дорогой, человек, читающий это, возможно, я тебя не знаю, но я желаю тебе всего наилучшего в жизни", "Моя принцесса Диснея", "ты выглядишь невероятно", "Богиня", "Ты улыбаешься, ура, такая умница и молодец, что можешь радоваться жизни и жить, шикарная".

Мы писали, что модель Кортни Кардашьян показала жаркие кадры с пижамной вечеринки с сестрами.

На снимках все красотки появились в соблазнительных серебристых и золотистых пижамах и бикини. Кортни среди девушек здорово отличилась, она так завелась, что даже полезла на накрытый стол, пила шампанское с горла и даже на брудершафт, а еще светила роскошным телом перед камерой.

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