Известная модель Кортни Кардашьян показала себя, радуя игривостью
На фото Кортни показалась в шортиках и топе. Образ красотка дополнила кофточкой, которую накинула сверху. Звезда нагнулась вперед, демонстрируя эффектный размер декольте. Волосы у модели были распущенными, красотка радовалась и показывала безупречную улыбку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Какая Кортни?", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что модель Кортни Кардашьян показала жаркие кадры с пижамной вечеринки с сестрами.
На снимках все красотки появились в соблазнительных серебристых и золотистых пижамах и бикини. Кортни среди девушек здорово отличилась, она так завелась, что даже полезла на накрытый стол, пила шампанское с горла и даже на брудершафт, а еще светила роскошным телом перед камерой.
Напомним, раскованная Кортни Кардашьян в одной маечке поманила язычком
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