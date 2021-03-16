Известная американская модель Кортни Кардашьян ошарашила фото в маечке и поманила язычком
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" взбудоражила фанатов озорной выходкой. Девушка сделала селфи в маечке и взъерошенными волосами показав соблазнительный язычок.
Похудевшая модель своей выходкой, наверняка лишила сна своих истинных почитателей, которых у знаменитости 113 миллионов человек.
Ее снимок говорит лишь о том, что у девушки прекрасное настроение, и она готова к новому дню в чудесном расположении духа. Многие поклонники прокомментировали снимок Кортни словам похвалы, любви и воспевании ее очаровательной внешности.
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"Великолепная", "Какая милая", "Кортни, ты моя любимая", "Посылаю вам много любви и положения в вашей жизни", "Если бы вы ответили, это была бы мечта", "Люблю тебя, я твой поклонник", написали поклонники.
Дерзкая 41-летняя красотка недавно заявила, что готова к более зрелым отношениям. В сети обсуждают ее роман с музыкантом, барабанщиком, Трэвисом Баркером. По сообщениям инсайдеров, у Кортни и Трэвиса долгая, долгая история и годы дружбы.
Не так давно мы писали, что Кортни оригинально посмеялась над фотосессией сестер – Ким, Кайли и Кендалл, которые в одинаковом белье решили прорекламировать бренд одежды и не пригласили ее саму.
Напомним, что миллионерша Кортни Кардашьян решилась показать, как выглядела до пластики лица и бюста: "Плохая девочка".
Как сообщала Politeka, аппетитная Кайли Дженнер в ниточках белья потрогала себя в интимных местах: "Мой любимый способ…".
Также Politeka писала, что похудевшая Кортни Кардашьян в мини-бикини превзошла сестер, блеснув ягодицами: "Ого, как помолодела".