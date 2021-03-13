Горячая модель Кайли Дженнер показала соблазнительные фото в сети, на которых позирует в одном белье

Как сообщает Politeka.net, популярная американская модель и телезвезда Кайли Дженнер, которая владеет собственным косметическим брендом, часто радует многомиллионную аудиторию в своем Instagram жаркими фотосессиями. Так, в этот раз красотка снялась в смелых позах и соблазнительном наряде для рекламы косметических средств своего бренда.

На новых снимках видно, что Кайли позирует в розовой комнате с мягким светом. Перед камерой она появилась в соблазнительном комплекте белья необычного фасона, которое едва прикрывает пикантные места на теле. Длинные волосы модели распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж. В руке она держит флакончик с солнцезащитным средством, а другой и так и сяк трогает себя за разные части тела – шею, бедра, бок.

В подписи к фотографиям Дженнер рассказала о том, что уже пора готовится к лету. "Не забудьте купить солнцезащитное масло. Лето наступит раньше, чем вы это узнаете. Мой любимый способ почувствовать себя соблазнительной, оставаясь защищенной". Поклонники в восторге от новых фото звездной красотки, Кайли засыпают комплиментами и восторженными комментариями.

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