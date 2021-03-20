Модель Кортни Кардашьян показала жаркие кадры с пижамной вечеринки с сестрами

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда и модель Кортни Кардашьян часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась с поклонниками жаркими кадрами пижамной вечеринки, которую они закатили вместе с сестрами Ким и Хлое Кардашьян, а также несколькими другими жгучими красотками.

Н снимках все красотки появились в соблазнительных серебристых и золотистых пижамах и бикини. Кортни среди девушек здорово отличилась, она так завелась, что даже полезла на накрытый стол, пила шампанское с горла и даже на брудершафт, а еще светила роскошным телом перед камерой. Как видно, старшая из сестер Кардашьян появилась на мероприятии в соблазнительном лифчике с короткими пижамными шортиками, а сверху накинула халат, правда не стала его застегивать. Длинные волосы красотки распущены и мягкими волнами спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Кортни написала: "Пижамный званый ужин @skims. Смотрим на меня". Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников телезвезды, Кардашьян и ее подружек заваливают комплиментами и восторженными комментариями. "Самое интересное", "Красивые", "Здорово повеселились", "Интереснее всего посмотреть", "Моя диснеевская принцесса", "Такие красивые девочки", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, что миллионерша Кортни Кардашьян решилась показать, как выглядела до пластики лица и бюста: "Плохая девочка".

Как сообщала Politeka, аппетитная Кайли Дженнер в ниточках белья потрогала себя в интимных местах: "Мой любимый способ…".

Также Politeka писала, что похудевшая Кортни Кардашьян в мини-бикини превзошла сестер, блеснув ягодицами: "Ого, как помолодела".