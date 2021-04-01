Популярний пісенний проект "Голос країни" продовжує радувати шанувальників, які стежать за будь-якою новиною про учасників проекту, цього разу Олег Винник трохи розповів про свою нову " сім'ю"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олег розповів, хто наповнив його команду. Винник пише: "чуттєвість, рок, фольклор і душевність - в моїй команді є все! ❤

Хлопець з унікальним голосом Сергій Нейчев, дівчина-Всесвіт Діляра Дідаркізи, вокаліст з зерном Богдан Муха, народний діамант Галина Куришко. Менш ніж за два тижні вони співатимуть для вас у прямому ефірі 🔥".

У ролику, Олег Винник підібрав всі чотири ролики з виконанням вокальних номерів своїх учасників. Про Богдана муху Винник завив, що хлопець дуже прагне до перемоги. Про Діляра, яку. назвав дівчиною-Всесвіту, що вона викликала у нього сльози.

Тренер також показав як співає унікальний Нейчев і дівчина з неймовірно красивим гранованим голосом Галина.

Шанувальники оцінили команду Винника по достоїнству, і підкреслили, що це дуже сильні хлопці. Багато хто визначився з фаворитами, за яких голосуватимуть.

"Олег у тебе дуже крута команда", "Чудова четвірка! Вітаю, Олег, з вдалим відбором! Саме цих учасників, я хотіла побачити в прямих ефірах! Удачі всім! Перемоги кращому учаснику!", "Ваша команда точно виграє. Ви найкращий тренер💕 💕 💕", "Прекрасна команда!!!!! Удачі ! ❤️🔥", - написали фолловеры.

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