Популярний пісенний проект "Голос країни" продовжує радувати шанувальників, які стежать за будь-якою новиною про учасників проекту, цього разу Олег Винник трохи розповів про свою нову " сім'ю"
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олег розповів, хто наповнив його команду. Винник пише: "чуттєвість, рок, фольклор і душевність - в моїй команді є все! ❤
Хлопець з унікальним голосом Сергій Нейчев, дівчина-Всесвіт Діляра Дідаркізи, вокаліст з зерном Богдан Муха, народний діамант Галина Куришко. Менш ніж за два тижні вони співатимуть для вас у прямому ефірі 🔥".
У ролику, Олег Винник підібрав всі чотири ролики з виконанням вокальних номерів своїх учасників. Про Богдана муху Винник завив, що хлопець дуже прагне до перемоги. Про Діляра, яку. назвав дівчиною-Всесвіту, що вона викликала у нього сльози.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Чоловіка Сумської Борисюка нагородили довгоочікуваним званням після провалу в "Голосі країни": "Підписано указ"
Задоволений "Холостяк" Заливако, не чекаючи фіналу, зізнався, хто тепер в його ліжку: "Як таку можна не любити?"
Горе прийшло в сім'ю Володимира Остапчука, перші подробиці: "встиг попрощатися..."
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Тренер також показав як співає унікальний Нейчев і дівчина з неймовірно красивим гранованим голосом Галина.
Шанувальники оцінили команду Винника по достоїнству, і підкреслили, що це дуже сильні хлопці. Багато хто визначився з фаворитами, за яких голосуватимуть.
"Олег у тебе дуже крута команда", "Чудова четвірка! Вітаю, Олег, з вдалим відбором! Саме цих учасників, я хотіла побачити в прямих ефірах! Удачі всім! Перемоги кращому учаснику!", "Ваша команда точно виграє. Ви найкращий тренер💕 💕 💕", "Прекрасна команда!!!!! Удачі ! ❤️🔥", - написали фолловеры.
Нагадаємо, що чоловіка Сумської Борисюка нагородили довгоочікуваним званням після провалу в "Голосі країни": "підписано указ"
Як повідомляла Politeka, неголений Винник в рваному светрі змусив " вовчиць "втратити дар мови:" Принц..."
Також Politeka писала, що велелюбний Винник показав, як зваблює "вовчиць" на "Голосі країни": "підеш до мене, а?"