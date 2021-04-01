Христина Горняк, нова кохана ведучого Володимира Остапчука, вирішила, мабуть, довести, що вона дійсно "танцюючий нотаріус"

Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина опублікувала цікаві "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала тренування з переможцем "Танців з зірками" 2017 року Ігорем Кузьменком, який виступав тоді в парі з Наталією Могилевською.

На кадрах Христина повністю довірилася Ігорю і прямо розтанула в його руках, виконуючи, судячи з усього, один з латиноамериканських танців.

Незважаючи на гадану легкість, за пристрасною картинкою криється величезна праця. Про це Горняк згадала в підписі: "Все необхідно проходити через біль і працю, але... Але я точно знаю, що у мене вийде!!! igorkuzmenko_official_ сказав, що я зможу, а тренеру я вірю!"

Дівчина вирішила зняти перші тренування, щоб потім порівняти з остаточним результатом.

"Якщо б я ще не сміялася, а більше прикладала сил і пристрасті... Але я намагаюся!",- додала вона.

Примітно, що з Кузьменком Горняк дружить довше, ніж триває її знайомство з чоловіком. Раніше Остапчук розповідав про те, як у них з Христиною зав'язалися стосунки. Познайомившись вперше на чужому весіллі, довгий час пара не мала ніяких контактів один з одним, поки одного разу знову не зустрілися за лаштунками "Танців з зірками". Христина прийшла, щоб підтримати свого знайомого хореографа Ігоря - її неспроста називають "танцюючий нотаріус", адже вона теж багато років займалася спортивними бальними танцями.

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