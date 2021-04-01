Кристина Горняк, новая возлюбленная ведущего Владимира Остапчука, решила, видимо, доказать, что она действительно "танцующий нотариус"
Как передает Politeka.net, 34-летняя девушка опубликовала занятные "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала тренировку с победителем "Танців з зірками" 2017 года Игорем Кузьменко, выступавшем тогда в паре с Натальей Могилевской.
На кадрах Кристина полностью доверилась Игорю и прямо растаяла в его руках, исполняя, судя по движениям, один из латиноамериканских танцев.
Несмотря на кажущуюся легкость, за страстной картинкой кроется огромный труд. Об этом Горняк упомянула в подписи: "Все необходимо проходить через боль и труд, но... Но я точно знаю, что у меня получится!!! igorkuzmenko_official_ сказал, что я смогу, а тренеру я верю!"
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Девушка решила заснять первые тренировки, чтобы потом сравнить с окончательным результатом.
"Если б я еще не смеялась, а больше прикладывала сил и страсти... Но я стараюсь!", - добавила она.
Примечательно, что с Кузьменко Горняк дружит дольше, чем длится ее знакомство с мужем. Ранее Остапчук рассказывал о том, как у них с Кристиной завязались отношения. Познакомившись впервые на чужой свадьбе, долгое время пара не имела никаких контактов друг с другом, пока однажды снова не встретились за кулисами "Танців з зірками". Кристина пришла, чтобы поддержать своего знакомого хореографа Игоря - ее неспроста называют "танцующий нотариус", ведь она тоже много лет занималась спортивными бальными танцами.
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