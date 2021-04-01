Актриса Анджеліна Джолі по праву вважається однією з найкрасивіших жінок на планеті

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної зірки опублікували її архівне фото, на якому Джолі показали без косметики й зачіски.

Відразу видно, що знімок був зроблений ще за часів молодості Анджеліни. В очі кидаються її круглі щічки, зараз же у зірки куди більш виражені вилиці, втім свого шарму вона точно не втратила. А ці пухкі губки вже стали її "візитною карткою", їх можна впізнати з мільйона.

Незважаючи на відсутність косметики та укладки (кілька пасом Джолі все ж зав'язала ззаду), актриса здивувала бездоганною зовнішністю.

Одним із секретів краси Анджеліни є дбайливе ставлення до своєї шкіри. Дівчина рано почала доглядати за собою, коли вирішила пов'язати своє життя з акторством. Красивій від природи Джолі не було необхіднсті в кардинальних втручаннях. Взагалі зірка намагається мінімізувати макіяж, використовуючи косметику тільки на роботі — напевно, тому її шкіра досі виглядає так добре. Також Анджеліна уважно ставиться до зняття макіяжу, а її візажист ретельно підбирає мейкап-засоби та піклується про її шкіру, коли актриса працює.

Важливим нюансом у боротьбі з передчасним старінням, на думку Джолі, є захист від сонця. Вона почала користуватися сонцезахисними засобами ще в юності, розуміючи, що ультрафіолетові промені негативно впливають на шкіру і, в тому числі, провокують появу пігментних плям. Крім цього, Анджеліна носить капелюхи, коли немає можливості уникнути сонячних ванн.

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