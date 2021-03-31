Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли в очередной раз пленила поклонников своей красотой

Одна из самых известных красоток современности в последнее время не так часто появляется в объективах камер на официальных мероприятиях. Однако, на ее фан-страницах поклонники регулярно публикуют как новые, так и архивные снимки со звездой. Как сообщает Politeka.net, яркое фото Джоли появилось на одной из таких страниц.

На снимке актриса запечатлена крупным планом. Она одета в черное, а на голову накинула легкий капюшон с красной каймой. Все внимание на фото сосредоточено на лице актрисы. Особенно выделяются ее глаза, которые Джоли подчеркнула темными тенями и карандашом.

На фото актриса слегка улыбается, от чего ее лицо выглядит еще красивее.

Фанаты звездной красотки не смогли пройти мимо такого фото.

«Боже, какая она красивая», «Восхитительная», «Роскошная принцесса», «Я люблю тебя. Ты самая красивая женщина в мире», «Настоящая королева сердец», «Ее глаза такие красивые», «Она добавляет красоту к вещам, которые ее окружают», - пишут люди.

Ранее мы писали, что фанаты наши фото Джоли, на котором актриса запечатлена в момент переодевания. Звезда сидит на полу в расстегнутом платье цвета шампанского. Его легкая сверкающая ткань спадает со спины Анджелины, а на груди она вынуждена придерживать ее руками.

Напомним, Анджелина Джоли посветила упругой ягодицей, неприлично задрав ножку: "Не женщина, а богиня".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Анджелина Джоли вызвала бурю эмоций, одним жестом: «Удивительно красива…».

Также Politeka писала, что роскошная Джоли кокетливо приспустила платье, засветив лишнее и взбудоражив воображение: "Можешь снять все".