Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли в очередной раз пленила поклонников своей красотой
Одна из самых известных красоток современности в последнее время не так часто появляется в объективах камер на официальных мероприятиях. Однако, на ее фан-страницах поклонники регулярно публикуют как новые, так и архивные снимки со звездой. Как сообщает Politeka.net, яркое фото Джоли появилось на одной из таких страниц.
На снимке актриса запечатлена крупным планом. Она одета в черное, а на голову накинула легкий капюшон с красной каймой. Все внимание на фото сосредоточено на лице актрисы. Особенно выделяются ее глаза, которые Джоли подчеркнула темными тенями и карандашом.
На фото актриса слегка улыбается, от чего ее лицо выглядит еще красивее.
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Фанаты звездной красотки не смогли пройти мимо такого фото.
«Боже, какая она красивая», «Восхитительная», «Роскошная принцесса», «Я люблю тебя. Ты самая красивая женщина в мире», «Настоящая королева сердец», «Ее глаза такие красивые», «Она добавляет красоту к вещам, которые ее окружают», - пишут люди.
Ранее мы писали, что фанаты наши фото Джоли, на котором актриса запечатлена в момент переодевания. Звезда сидит на полу в расстегнутом платье цвета шампанского. Его легкая сверкающая ткань спадает со спины Анджелины, а на груди она вынуждена придерживать ее руками.
Напомним, Анджелина Джоли посветила упругой ягодицей, неприлично задрав ножку: "Не женщина, а богиня".
Как сообщала Politeka, 45-летняя Анджелина Джоли вызвала бурю эмоций, одним жестом: «Удивительно красива…».
Также Politeka писала, что роскошная Джоли кокетливо приспустила платье, засветив лишнее и взбудоражив воображение: "Можешь снять все".