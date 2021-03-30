Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли взбудоражила кадром в деловом наряде
Как передает Politeka.net, в одном из фан-пабликов на Инстаграм Анджелины Джоли показали фото на котором известна актриса в деловом костюме - рубашке и строгой юбке коричневого цвета.
В начале своей карьеры Джоли славилась неуправляемым дерзким характером. Она бралась за смелые роли, раздевалась ради пикантных фотосессий и эпатировала публику странными поступками. Однако теперь все изменилось.
С возрастом Анджелина всерьез взялась за воспитание детей. Это изменило мировоззрение актрисы. Звезда почти не появляется на публике и почти не принимает участия в гламурных светских мероприятиях, сосредоточившись на благотворительности и своей работе для ООН.
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Это не останавливаетее фанатов следить за ее жизнью, а фан-паблики продолжают публиковать всевозможные фото актрисы, восхищаться ее архивными фотографиями.
В этот раз фото из недалекого прошлого поразило фанатов.
"😱👍🔥Удивительно красива 👏", "Привет 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Слишком красиво замечательно", "красиво😍😍😍😍😍", "Сладкий", "Линда", "🔥🔥 Великолепно всегда😍😍🔥🔥", "Привет Анджелина", "👋👋 Ты мне очень нравишься 😍😍", - написали поклонники актрисы, которую считали самой красивой женщиной в мире.
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