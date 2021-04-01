Актриса Анджелина Джоли по праву считается одной из самых красивых женщин на планете

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней звезды опубликовали ее архивное фото, на котором Джоли показали без косметики и прически.

Сразу видно, что снимок был сделан еще во времена молодости Анджелины. В глаза бросаются ее круглые щечки, сейчас же у звезды куда более выражены скулы, впрочем своего шарма она точно не потеряла. А эти пухлые губки уже стали ее "визитной карточкой", их можно узнать из миллиона.

Несмотря на отсутствие косметики и укладки (несколько прядей Джоли все же завязала сзади), актриса изумила безупречной внешностью.

Одним из секретов красоты Анджелины является бережное отношение к своей коже. Девушка рано начала ухаживать за собой, когда решила связать свою жизнь с актерством. Красивой от природы Джоли не требовалось кардинальных вмешательств. Вообще звезда старается минимизировать макияж, используя косметику только на работе — наверное, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо. Также Анджелина внимательно относится к снятию макияжа, а ее визажист тщательно подбирает мейкап-средства и заботится о ее коже, когда актриса работает.

Важным нюансом в борьбе с преждевременным старением, по мнению Джоли, является защита от солнца. Она начала пользоваться солнцезащитными средствами еще в юности, понимая, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу и, в том числе, провоцируют появление пигментных пятен. Кроме этого, Анджелина носит шляпы, когда не избежать солнечных ванн.

Напомним, Анджелина Джоли посветила упругой ягодицей, неприлично задрав ножку: "Не женщина, а богиня".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Анджелина Джоли вызвала бурю эмоций, одним жестом: «Удивительно красива…».

Также Politeka писала, что роскошная Джоли кокетливо приспустила платье, засветив лишнее и взбудоражив воображение: "Можешь снять все".